Başkent'te otomobil apartmanın bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Başkent'te gizli buzlanma nedeniyle kayan otomobil apartmanın bahçesine uçtu. Aracın ters döndüğü kazada hafif yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Keçiören ilçesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde gizli buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda 06 BİT 206 plakalı otomobilin sürücüsü Çınar C. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Çınar C. ve oğlu Yusuf. C. (10) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne ve oğlu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA