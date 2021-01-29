Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı - Son Dakika

Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı

29.01.2021 15:47

Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde kentteki otomobil hırsızlık oranının son 4 yılda yüzde 89 oranında azaldığını açıkladı.

Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde kentteki otomobil hırsızlık oranının son 4 yılda yüzde 89 oranında azaldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şehirde 2017 yılında 3 bin 439 tane suç işlenirken ertesi yıl olan 2018 yılında ise bu sayı bin 246'ya takibindeki 2019 yılında ise 494'e düşürüldüğü belirtti. Geride bıraktığımız 2020 yılındaysa bu sayının 362'ye düştüğü kaydedilerek son 4 yılda bu suç oranındaki düşüşün yüzde 89 olduğu kaydedildi.

Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı - Son Dakika


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