Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı - Son Dakika

Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı
29.01.2021 15:47
Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde kentteki otomobil hırsızlık oranının son 4 yılda yüzde 89 oranında azaldığını açıkladı.
Başkent'te otomobil hırsızlığı olayları son 4 yılda yüzde 89 azaldı
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde kentteki otomobil hırsızlık oranının son 4 yılda yüzde 89 oranında azaldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şehirde 2017 yılında 3 bin 439 tane suç işlenirken ertesi yıl olan 2018 yılında ise bu sayı bin 246'ya takibindeki 2019 yılında ise 494'e düşürüldüğü belirtti. Geride bıraktığımız 2020 yılındaysa bu sayının 362'ye düştüğü kaydedilerek son 4 yılda bu suç oranındaki düşüşün yüzde 89 olduğu kaydedildi.
Son Dakika FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Altı yıl önce kaybolan kedi, iki sokak ötede kör bir şekilde bulundu