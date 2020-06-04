Başkent'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki kamyona çarpan sürücü otomobil içinde sıkışarak yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki kamyona çarpan sürücü otomobil içinde sıkışarak yaralandı.
Kaza Ankara'nın Keçiören İlçesi Basın Caddesinde meydana geldi. Basın Caddesinde 06 DC 0206 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Emre.Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 BUL 293 plakalı kamyona çarptı. Kazanın etkisiyle Emre.Ş. otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Emre.Ş. sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:50 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil