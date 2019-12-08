Son Dakika Haberleri: Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Son Dakika Güncel Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı.

Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı. Kazada, 2'si polis toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A yönetimindeki 60 HZ 030 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında nokta nöbetinde olan polislerin park halindeki aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan polis aracında bulunan 2 polis memuru ve otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

Çankaya, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında darp edilen genç kız: Kıskandı ve şiddet uyguladı, şikayetçi değilim
Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı 2 polisin, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellediği ortaya çıktı Şişli'de beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 15:30:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]