Başkent'te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Başkent'te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı

44 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil şantiyeye çukuruna düştü.

Başkent'te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil şantiyeye çukuruna düştü. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken kazaya sebebiyet veren sürücü ise olay yerinden süratle uzaklaştı.


Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BKZ 963 plakalı otomobilin sürücü Cihan K. Ayaş yolu üzerinde seyir halindeyken, kırmızı ışıkta çıkış yaptığı iddia edilen 06 BUM 812 plakalı araç sürücü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cihan K. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobildeki 2 kişiyle birlikte şantiyeye çukuruna düştü. Kazaya sebebiyet veren 06 BUM 812 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden süratle uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Olayın görgü şahitlerinden olan bir sürücü, "Kaza kavşaktan kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, Ankara-Ayaş yolu üzerinden gelen araca çarptı. Araç buraya düştü. Yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi. - ANKARA

Sincan, Ankara, Ayaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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