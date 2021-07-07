Başkent'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Ankara'da bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Olay, Kuzey Çevre Yolu Karapürçek mevkiinde meydana geldi. M.B. kontrolündeki 34 RZ 4500 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan H.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.B. ile 3 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA