Başkent'te otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te otomobil takla attı: 1 yaralı

7 saat önce

Ankara'nın Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Başkent'te otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İsmet. D. yönetimindeki 06 EY 7939 plakalı otomobil Ayaş yolundan, Etimesgut istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan İsmet. D.'ye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet. D.'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Etimesgut, Ankara, Ayaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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