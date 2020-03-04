Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü - Son Dakika

Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü

56 dakika önce

Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiisinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü, System.String[]

Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiisinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza gece yarısı sıralarında Ankara Eskişehir yolu üzeri Polatlı mevkiisinde meydana geldi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametinde TIR'a, aynı istikamette ilerleyen 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı. Ön kısmı tamamen TIR dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı
Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 03:03:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]