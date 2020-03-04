Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü - Son Dakika

Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü

13 dakika önce

Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiisinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Başkent'te otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 2 ölü, System.String[]

Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiisinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece yarısı sıralarında Ankara Eskişehir yolu üzeri Polatlı mevkiisinde meydana geldi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametinde TIR'a, aynı istikamette ilerleyen 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı. Ön kısmı tamamen TIR dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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