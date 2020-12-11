Son dakika haberi: Başkent'te can pazarı - Son Dakika

Başkent'te can pazarı

Şoför mahalline sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

ANKARA - Başkent'te tır arkadan çarpan otomobilin sürücüsü şoför mahalline sıkıştı. Sürücü itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucu kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'nda şehir merkezi istikametinde meydana gelen kazada,

Mert Samet Y. 'nin kullandığı 06 GD 6900 plakalı araç yolun kaygan olması nedeniyle kontrol çıkarak Ersin K.'nın kullandığı 34 GM 6614 plakalı tıra arkadan çarptı. Adeta tırın arkasına saplanan araç tır ile birlikte yaklaşık 100 metre sürüklendi. Şoför mahalline sıkışan sürücü Mert Samet Y. için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Uzun süren çalışmanın sonucunda yaralı sürücü kurtarıldı. Kazada yaralanan Mert Samet Y. ve tır sürücüsü Ersin K. olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.