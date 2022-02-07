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Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı

07.02.2022 12:49

Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı Olayın görgü tanığı: "Kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi" Başkent'te bir otomobil hemzemin geçitten geçmek isterken, o sırada ray kontrolü yapan trenin altında kaldı.

Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı

Olayın görgü tanığı: "Kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi"

ANKARA - Başkent'te bir otomobil hemzemin geçitten geçmek isterken, o sırada ray kontrolü yapan trenin altında kaldı. Kaza sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan ve hayatını kaybeden Alişir Ünal (68), araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Şoför Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinistin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

"Kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi"

Olay anında kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan görgü tanığı Ahmet Ergenç ise şunları söyledi:

"Araç Şehitlik Mahallesi'nden aşağı iniyordu. Arkasındaki araç bendim, Fatih Mahallesi tarafındaki hemzemin geçidin bariyeri kapalı Şehitlik Mahallesi tarafı açıktı. Tren yolu görevlileri kolu indirip kapatıyorlardı. Kontrollü geçiş veriyorlardı ama kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi."

Kazada ölen Ünal'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı

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Otomobil, Ankara, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil trenin altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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