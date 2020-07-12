Başkent'te otomobil yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

Başkent'te otomobil yan yattı: 3 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin yan yatması sonucun da 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin yan yatması sonucun da 3 kişi yaralandı.


Kaza, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Polatlı-1 Caddesinde meydana geldi. Polatlı-1 Caddesi üzerinde 06 HC 9929 plakalı otomobiliyle seyir eden Burak U. direksiyon hakimiyetini kayıp ederek, yan yattı. Otomobil içinde bulunan Burak U. ve 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Polatlı, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te otomobil yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:17 Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 15:46 İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
22:17
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
17:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 05:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te otomobil yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]