Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
ANKARA - Başkent'te bir otomobilin yol yapım çalışması yapılan alana uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaza, Sincan ilçesi Ankara- Ayaş Yolu Başer Kavşağında meydana geldi.
Yalçın G. yönetimindeki 06BL 8744 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışmasının bulunduğu alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü Yalçın G. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: İHA
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