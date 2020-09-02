Başkent'te otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde karşıdan karşıya geçmeyen çalışan adama otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Ankara'nın Sincan İlçesi Ahi Evran Mahallesi Ayaş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanse Ö.'nün kullandığı 06 BE 4324 plakalı otomobil Ayaş Caddesi üzerinde seyir halindeyken, bir anda yola atlayan Muhammet Ç.'yeçarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet Ç. savrulurken, çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Muhammet Ç.'yi hastaneye sevk ederken, sürücü Hanse Ö. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.