Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.


Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesi Balgat Mahallesinde bulunan Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9. sınıf öğrencisi F.Ş.K. ve arkadaşı Y.K., saat 21.30 sıralarında, Mevlana Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. İki arkadaş bir süre orta refüjde bekledi. Bu sırada Mevlana Bulvarı üzerinde merkezden Gölbaşı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, yola çıkan F.Ş.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, yol ortasında hareketsiz kaldı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yol ortasında hareketsiz yatan F.Ş.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.


Öte yandan, kaza nedeniyle polis ekipleri yolun dört şeridini trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağladı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yaşlıları, başarılı çocukları ve hiç tıraş olmamış köy öğrencilerini ücretsiz tıraş ediyor
Taner Ölmez, hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı: Evimizde sabahtan akşama kadar sürekli türkü dinlenirdi Kapıdan çıkmak yerine duvardan atladı, yoldan geçen araç çarptı Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır

Son Dakika Haberleri
08:04 Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giden Hırvatistan'da milliyetçi vurgular dikkat çekiyor - Son Dakika Haber
08:04 ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı - Son Dakika Haber
07:52 Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü - Son Dakika Haber
07:29 Aksaray otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
06:45 22 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:54 Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 08:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]