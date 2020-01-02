Başkent'te park halinde ki araca çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

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Başkent'te park halinde ki araca çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasına yakalandı
6 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan sürücünün kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan sürücünün kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Tuncel Sokakta park halindeki 06 HD 1995 plakalı araca geri geri gelen bir araç çarptı. Kaza yapan sürücü daha sonra kaza yerinden kaçtı. Sürücünün kaza yapması ve kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA
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