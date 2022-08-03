Freni boşalan kamyon markete girdi

Başkent'te park halindeki kamyon, bir marketin manav bölümüne çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Eğimli yol üzerinde park halinde duran kamyon, iddialara göre freninin boşalması sebebiyle yol üzerinde bulunan marketin duvarına çarparak durabildi. Olay sırasında kamyon şoförünün araç içerisinde bulunmadığı ve kamyonun park halinde olduğu belirlendi. Yaşanan kaza sonrasında kamyonda ve markette hasar meydana geldi.

"Büyük bir gürültü oldu"

Olayın yaşandığı marketin yanındaki diş kliniğinde çalışan Şilan Aydın, "Hava almaya dışarı çıkmıştım, o sırada büyük bir gürültü oldu. Arkamı dönüp baktığımda tır markete doğru ilerlemişti. Tırın içerisinde kimseyi görmedim. O sırada polisler geldi ve ilgilendiler. Tır şoförü ve ailesi gidip market sahipleri ile konuştu. Olayda herhangi bir yaralı yok. Olay sonrasında herhangi bir tartışma veya bir sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı. - ANKARA