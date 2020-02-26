Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

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Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
17 dakika önce
Ankara'da özel halk otobüsünün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenli gençlerin yolculuğu kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
Ankara'da özel halk otobüsünün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenli gençlerin yolculuğu kameralara yansıdı.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Ulus istikametinden Kızılay istikametine gitmekte olan özel bir halk otobüsünün arkasına takılan 2 patenli genç canlarını hiçe saydı. Seyir halindeki otobüsün arkasına takılan gençlerden biri otobüsün durağa yanaştığını fark ederek kendisini önce diğer sürücülerin daha sonrada otobüsün önüne geçti. Otobüsün önünden geçen gençler gözden kayboldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - ANKARA
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