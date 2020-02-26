Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

17 dakika önce

Ankara'da özel halk otobüsünün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenli gençlerin yolculuğu kameralara yansıdı.

Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı, System.String[]

Ankara'da özel halk otobüsünün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenli gençlerin yolculuğu kameralara yansıdı.


Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Ulus istikametinden Kızılay istikametine gitmekte olan özel bir halk otobüsünün arkasına takılan 2 patenli genç canlarını hiçe saydı. Seyir halindeki otobüsün arkasına takılan gençlerden biri otobüsün durağa yanaştığını fark ederek kendisini önce diğer sürücülerin daha sonrada otobüsün önüne geçti. Otobüsün önünden geçen gençler gözden kayboldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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