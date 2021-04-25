Başkentte peyzaj alanlarında bahar hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Başkentte peyzaj alanlarında bahar hazırlıkları devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde peyzaj ve temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, kentin dört bir tarafında yer alan peyzaj alanlarında bahar hazırlıklarının başladığı belirtildi. Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul Yolu'nda yer alan orta refüjler ile yeşil alanlarda kapsamlı çapalama, bakım, temizlik ve budama çalışması 929 personelle sürdürülüyor.

Yeşil alanlarda toprak zeminleri çapalayarak peyzaj düzenlemesine uygun hale getiren ekiplerin bahar ayları için Başkent genelinde çiçek dikimine hazırlandığı ifade edildi. Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, dal ve yaprakların daha sağlıklı büyümesi için mevsimlik budama çalışmalarına da hız veren ANFA ekipleri, böylelikle yol kenarlarında ve refüjlerde bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesinin de önünü açıyor.