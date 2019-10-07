Son Dakika Haberleri: Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor

Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor

27 dakika önce

Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyorANKARA - OSTİM Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor

ANKARA - OSTİM Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası
Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:40:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]