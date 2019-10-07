Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor
27 dakika önce
Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyorANKARA - OSTİM Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor
ANKARA - OSTİM Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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