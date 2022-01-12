Başkentte polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

Başkentte polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan kişi yakalandı

ANKARA - Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan S.K., kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı. S.K., GPS'den yeri tespit edilen ekip aracının yanına giden polis ekiplerine levye ile saldırdı. Saldırı sonucunda polis memurunu hafif şekilde yaralayan şizofreni hastası S.K., polis ekiplerinin geniş çaplı araması sonucu yakalandı.

Olay, Ankara- Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., otomobilinin lastiği patlak şekilde sağ şeritte bekledi. Durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak duba çekmeye başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören S.K., ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne doğru gittiğini belirledi.

Polis ekiplerine levye ile saldırdı

S.K., kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada S.K., levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırı sonucunda bir polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. S.K.'nın yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin başlattığı geniş çaplı arama çalışması sonucunda S.K., yakalandı. S.K.'nın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken, ehliyeti olmadığı için paniğe kapılıp polis arabasıyla kaçtığı bilgisi edinildi. Ayrıca saldırıda yaralanan polisin hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.