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Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor

12.01.2022 04:36

Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı.

Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı. GPS'den yeri tespit edilen ekip aracının yanına giden polis ekiplerine ise şüpheli levye ile saldırdı. Saldırma sonucunda 1 polis memurunu hafif şekilde yaralanırken şüpheli aranıyor.

Olay, Ankara- Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi otomobilinin lastiği patlak şekilde sağ şeritte bekledi. Durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak duba çekmeye başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören şüpheli ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne doğru gittiğini belirledi.

Polis ekiplerine levye ile saldırdı

Şüpheli ise kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada şüpheli levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırma sonucunda 1 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Şüphelinin yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler ise şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor. - ANKARA

Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor
Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor
Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor

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Ankara, Polis, Şehit, GPS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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