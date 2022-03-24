Başkent'te protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Başkent'te protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu

24.03.2022 10:57
Başkent'te protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Protokol Yolu olarak bilinen Ankara-Esenboğa Havaalanı yolu kenarında bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Protokol Yolu olarak bilinen Ankara- Esenboğa Havaalanı yolu kenarında bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Pursaklar Protokol Yolu'ndaki boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde isminin Çelebi Mehmet olduğu belirlenen kişinin kafasından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Çelebi Mehmet'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ANKARA

Başkent'te protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu
Başkent'te protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu
Başkent'te protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu

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Esenboğa Havaalanı, Pursaklar, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te protokol yolunda bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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