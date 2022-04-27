Başkent'te Ramazan Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Başkent'te Ramazan Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

27.04.2022 11:45
Başkent'te Ramazan Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler'in Ramazan Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik) 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacak. Arife gününden itibaren mezarlıklarda da ring seferleri düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler'in Ramazan Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik) 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacak. Arife gününden itibaren mezarlıklarda da ring seferleri düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi amacıyla EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

OTOBÜS, METRO, ANKARAY VE TELEFERİK 3 GÜN ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşlar, 2,3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde otobüs, metro, teleferik ve ANKARAY'dan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile bayram boyunca saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

KARŞIYAKA, ORTAKÖY VE SİNCAN MEZARLIKLARI İÇİN RİNG HİZMETİ

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

Saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren seferleri de konulabilecek.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Başkent'te Ramazan Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te Ramazan Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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