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Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı - Son Dakika

Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı

22.11.2021 20:35

Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs eczaneye giderek kırmızı reçete ile satılan ilacı reçetesiz almak istedi.

Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs eczaneye giderek kırmızı reçete ile satılan ilacı reçetesiz almak istedi. Şahıs, kendisine ilacı veremeyeceğini belirten eczacıya önce küfür etti sonrada boğazını sıktı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 15.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen S.S isimli şahıs Atatürk Caddesi üzerinde Canatan Eczanesine geldi. Burada eczacı Mehmet Yıldız, S. S.'ye istediği ilaçların doktor raporu olup olmadığını sorunca aralarında tartışma çıktı. Dışarda bulunan diğer çalışan Nihat Atmaca eczaneye gelerek S.S'yi çıkarmak istedi. Atmaca ile içerde arbede yaşayan S.S, diğer eczane çalışanları ile birlikte dışarıya çıkartılarak, eczanenin kapısı kilitlendi.

"Camı kırarken, elini kesti"

Güçlükle dışarı çıkarılan S.S, tekrar içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu fark eden S. S. cebindeki bıçağı çıkararak, eczanenin camını kırdı. Kırılan çam parçaları S.S'nin elinde kesik oluşturdu. Eczacıya saldırı anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, içeri de bulunan müşterilerinde büyük panik yaşadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinde kesikler oluşan S. S. olay yerinden kaçtı. Polisler kaçan şahısı eczaneye 500 metre ilerde Gazi Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı
Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı
Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı
Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te reçetesiz ilaç almaya kalkan şahıs eczaneyi birbirine kattı - Son Dakika
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