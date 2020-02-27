Başkent'te Regaip Kandili coşkusu - Son Dakika
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Başkent'te Regaip Kandili coşkusu

6 saat önce

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti.

Başkent'te Regaip Kandili coşkusu, System.String[]

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti.


Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde, Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu bu mübarek günde, eller dua için açıldı. Ankaralılar Regaip Kandili'nde başta Melike Hatun Camii, Millet Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara'nın büyük camilerine ilgi gösterdi.


Camilere gelen vatandaşlar duydukları mutluluğu belirterek herkesin Regaip Kandili'nin mübarek olmasını, Allah'tan nice kandiller yaşatmasını istediklerini ve Türkiye'deki terör ortamının bir an önce son bulmasını diledi. - ANKARA

Regaib Kandili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:39 Kaynak: İHA
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