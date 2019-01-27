Son Dakika Haberleri: Başkent'te Restoranda Korkutan Yangın

Başkent'te Restoranda Korkutan Yangın

1 saat önce

Başkent'te restoranda korkutan yangınANKARA - Başkent'te et restoranında meydana gelen yangın, paniğe neden oldu.

Başkent'te restoranda korkutan yangın

ANKARA - Başkent'te et restoranında meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. Emniyet güçleri, restoranda doğalgaz patlaması meydana gelme riskine karşın caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerinde bulunan et restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için hemen çalışmalara başlarken, polis, restorandaki doğalgaz sisteminin patlama riskine karşın caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Kısa sürede söndürülen yangın neticesinde restoranda maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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