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Başkent'te restoranda yangın

57 dakika önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan yangında bir restoranın ve yanındaki boş iş yerinin çatısı yandı.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan yangında bir restoranın ve yanındaki boş iş yerinin çatısı yandı.

Olay, Keçiören ilçesi Emrah Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın çatıya sıçradı. Esnafların olayı erken fark edip içerideki çalışanlara haber vermesi büyük bir faciayı engelledi. Büyüyen alevler yan taraftaki boş iş yerinin çatısına da sıçradı. Esnaflar olayı polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
Ankara, Keçiören, 3. Sayfa
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