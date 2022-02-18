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Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi

18.02.2022 11:49

Son dakika haber: Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendiANKARA Ankara'da bir restoranın bacasından çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi

ANKARA Ankara'da bir restoranın bacasından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangından yayılan dumanlardan ise iki restoran çalışanı etkilendi.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Mutfak tüpünden çıktığı iddia edilen alevlerin kısa sürede restoranın bacasına yayılması sonucu çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yangın kontrol altına alındı. Dumanlardan etkilendiği belirtilen iki restoran çalışanı ise hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince olay hakkında inceleme başlatıldı.

"İnsan kalabalığı oluştu biraz panik vardı"

Olaya tanık olan çevre sakinlerinin Atanur Öksüz, "Karşı kattaydım duman çıkmaya başladı. Galiba mutfaktaki bacadan dolayı çıkmış, itfaiye ekipleri geldi. İnsan kalabalığı oluştu biraz panik vardı ama itfaiye ekipleri sayesinde yangın rahat bir şekilde söndürüldü, maddi hasardan başka bir hasar oluşmadı gibi gözüküyor. Bacadan duman çıktıktan 5 dakika sonra itfaiye ekipleri 4 arabayla buradaydı. Gayet hızlılardı polis ve ambulans ekipleri de geldi. İnsanlar merak ediyor bakıyor. İtfaiye ekipleri geldikleri zamanda sanki büyük bir şey oluyormuş gibi tepki verdiler. İnsanlar görmedikleri bilmedikleri için bir panik havası yaşandı" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi

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İtfaiye, Yangın, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Başkentteki baca yangınında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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