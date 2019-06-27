Başkent'te restorant yangını
42 dakika önce
Başkent'te restorant yangınıANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 2 restoran öğrenilen bilgilere göre mutfak kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Başkent'te restorant yangını
ANKARA - Ankara
'nın Keçiören
ilçesinde bulunan 2 restoran öğrenilen bilgilere göre mutfak kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı.
Olay, Ankara'ın Keçiören İlçesi Emrah
mahallesinde bulunan restorant'ın mutfak bölümünde gerçekleşti. Mutfak kısmından çıkan alevler restorant'ın çatısına sıçradı. Esnafların olayı erken fark edip içerideki çalışanlara haber vermesi büyük bir faciayı engelledi. Alevlerin büyümesi sonucunda yan tarafında bulunan boş iş yerinin çatısına da sıçradı. Esnafların olayı hemen polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdü. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı
Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü