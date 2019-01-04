Başkent'te Rüzgar İş Yerinin Çatısını Uçurdu
1 saat önce
Ankara'da sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısı, kuvvetli rüzgar sonucunda 4 aracın üzerine uçtu.
Ankara
'da sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısı, kuvvetli rüzgar sonucunda 4 aracın üzerine uçtu. Olayda yaralanan olmadı.
Ankara'da öğlen saatlerinden sonra şiddetlenen rüzgar, İstanbul
yolu üzerinde merkezi bir konumda yer alan GİRSAN Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısını uçurdu. Uçan çatı, bir başka firmanın önünde bulunan 4 aracın üzerine uçtu. Bir kamyon ise uçan çatının tamamen altında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, firma yetkilileri oluşan maddi hasarın karşılanacağını dile getirdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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