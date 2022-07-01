Ankara 'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde kısa süreli etkili olan yağmur sonrası rögar ve mazgallar taştı. Ana cadde ve sokaklarda geniş su birikintilerinin oluşması nedeniyle araçlar açılan rögar kapaklarına takıldı.

Kaynak: İHA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkent'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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