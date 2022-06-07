Başkent Ankara 'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Genel › Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü - Son Dakika

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