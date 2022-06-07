Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü - Son Dakika
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Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü

07.06.2022 12:58

Başkent'te aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer oluşan su birikintileri yüzünden araçlar hareket etmekte zorlanırken, bazı dükkan ve işyerlerini su bastı.

Başkent Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Mithat Tibre - Gökşen Efe/İHA)

Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü
Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü
Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü
Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü
Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü - Son Dakika

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