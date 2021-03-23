Başkent'te sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Başkent'te sağanak yağış ve dolu etkili oldu
23.03.2021 00:57
Ankara genelinde öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı, yollarda su birikintileri oluştu.
Ankara genelinde öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı, yollarda su birikintileri oluştu.
Ankara genelinde öğle saatlerinde sağanak yağış ve ardından da dolu etkili oldu. Sağanak yağış ve dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, altgeçitlerde, sokaklarda ve ana arterlerde su birikintileri oluştu. Mamak Akdere'de bir sokakta dolu yağışının ardından 30 santimetrelik dolu tepeleri oluştu. Dikmen Caddesi'nde ise sağanak sonrasında çakıl taşları ve kumlar yollara sürüklendi. - ANKARA
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