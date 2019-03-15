Başkent'te Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü.

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü.



Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle özellikle Çayyolu ve Ümitköy gibi semtlerde yollar sular altında kaldı. Göle dönen yollarda sürücüler güçlükle ilerledi. - ANKARA

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