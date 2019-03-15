Başkent'te Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdiANKARA - Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü.

Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdi



ANKARA - Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde itkisini artırdı. Yağış nedeniyle özellikle Çayyolu, Ümitköye gibi semtlerde yollarda su baskınları yaşandı. Göle dönen yollarda sürücüler zorlukla ilerledi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

İlişki Görüntüleri ile Şantaja 5 Gözaltı

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak