Son Dakika Haberleri: Başkent'te Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Başkent'te Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

1 saat önce

Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdiANKARA - Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü.

Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdi

ANKARA - Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde itkisini artırdı. Yağış nedeniyle özellikle Çayyolu, Ümitköye gibi semtlerde yollarda su baskınları yaşandı. Göle dönen yollarda sürücüler zorlukla ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

Ankara, Göle, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

İlişki Görüntüleri ile Şantaja 5 Gözaltı Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:27:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]