Başkent'te Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
1 saat önce
Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdiANKARA - Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü.
Başkent'te sağanak yağış yolları göle çevirdi
ANKARA - Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle yollar göle döndü.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde itkisini artırdı. Yağış nedeniyle özellikle Çayyolu, Ümitköye gibi semtlerde yollarda su baskınları yaşandı. Göle dönen yollarda sürücüler zorlukla ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:41 Kaynak: İHA
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