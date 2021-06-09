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Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı - Son Dakika

Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı

09.06.2021 17:14
Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı, System.String[]

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, birçok binanın bordum katlarını su bastı.

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, birçok binanın bordum katlarını su bastı.

Birkaç gündür yağışlı havanın devam ettiği Ankara'da bugün öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Bazı araçlar yağmurun ardından sulara kapılarak sürüklendi. Öte yandan Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı Akça Apartmanı'nın bodrum katını da su bastı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadıklarını söylerken, suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı - Son Dakika


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