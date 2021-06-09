Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı - Son Dakika

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, birçok binanın bordum katlarını su bastı.

Birkaç gündür yağışlı havanın devam ettiği Ankara'da bugün öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Bazı araçlar yağmurun ardından sulara kapılarak sürüklendi. Öte yandan Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı Akça Apartmanı'nın bodrum katını da su bastı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadıklarını söylerken, suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA