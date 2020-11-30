Son dakika haberleri: - Başkent'te kaçak alkol üreten bir kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: - Başkent'te kaçak alkol üreten bir kişi suçüstü yakalandı
30.11.2020 17:34
Son dakika haberlerine göre - Başkent'te kaçak alkol üreten bir kişi suçüstü yakalandı Ankara'da kaçak alkol üretip sattığı iddia edilen bir kişi çevre esnafın ihbarı üzerine yapılan operasyon ile yakalandı.
- Başkent'te kaçak alkol üreten bir kişi suçüstü yakalandı
ANKARA - Ankara'da kaçak alkol üretip sattığı iddia edilen bir kişi çevre esnafın ihbarı üzerine yapılan operasyon ile yakalandı.
Kızılay'da Ü.Y isimli bir kişinin kaçak alkol üretip sattığı çevre esnaf tarafından polise ihbar edildi. Yapılan ihbarı değerlendiren ve yaptığı fiziki ile teknik aramalar sonucunda harekete geçen Motorize Asayiş Ekipleri, Kızılırmak Caddesi'nde gerçekleştirdiği bir operasyonla suçüstü yaparak şüpheli Ü.Y'yi yakaladı. Yapılan üst ve çanta aramasında Ü.Y'nin üzerinden fazla miktarda sahte alkol, bir miktar sahte para ve kaçak alkol üretmede kullanılan çok sayıda malzeme çıktı. Çıkan malzemelere el konulurken, U.Y hakkında adli işlem başlatıldı.
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