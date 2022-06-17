Başkentte saman yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika
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Başkentte saman yüklü tır alev topuna döndü

17.06.2022 15:18

Başkentte saman yüklü tır alev topuna döndüANKARA Ankara'dan Niğde istikametine doğru giden saman yüklü tırda çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.

Başkentte saman yüklü tır alev topuna döndü

ANKARA Ankara'dan Niğde istikametine doğru giden saman yüklü tırda çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Yangının neden çıktığı henüz belli değilken, olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Olay, Ankara - Niğde Otoyolu Niğde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir giden 50 ACK 51 plakalı tır, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangının alev topuna dönüştürdüğü tır bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda can kaybı yada yaralanma olamazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Baraka alev topuna döndü Baraka alev topuna döndü Ailesiyle 40 yıl önce saman yüklü kamyonetle geldiği Bursa'ya, üniversite kurdu Ailesiyle 40 yıl önce saman yüklü kamyonetle geldiği Bursa'ya, üniversite kurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte saman yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte saman yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika
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