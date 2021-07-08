Başkent'te sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Başkent'te sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu

ANKARA - Ankara Yenikent sanayi sitesinde atölye içerisinde kaynakçının kaynak yaptığı esnada çıktığı iddia edilen yangın, 1 çerçeve atölyesinde maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Yenikent sanayisi 17 cadde üzerinde oksijen tüplerinin de bulunduğu atölyede kaynakçının kaynak yaptığı esnada kıvılcımların sıçramasıyla yan tarafta bulunan resim çerçevesi atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında resim atölyesinde maddi hasara neden oldu.