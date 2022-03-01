Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

01.03.2022 14:14

Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar Sanayi Sitesinde LPG kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada bir kişi yaralandı. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

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Şereflikoçhisar, Patlama, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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