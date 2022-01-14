Başkentte 'change' operasyonu...Toplam piyasa değeri 5 milyon lira olan 18 araç ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte 'change' operasyonu...Toplam piyasa değeri 5 milyon lira olan 18 araç ele geçirildi

ANKARA Satın aldıkları kullanılamaz haldeki ağır hasarlı otomobillerin kimliğini, yasa dışı yollarla temin ettikleri aynı model otomobillerle değiştirip 'change' yaptığı tespit edilen 6 kişi Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 'change' yapıldığı tespit edilen ve piyasa değeri 5 milyon lira olan toplam 18 araca ise el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto yedek parça işi yapan İ.Ö., R.Ö., Ö.Ö ve S.Ö'nün T.I. ve F.Ş. ile işbirliği yaparak satın aldıkları kullanılamaz haldeki ağır hasarlı otomobillerin şasi ve motor numaralarını, hacizden aldıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri otomobillerin numaralarıyla değiştirip haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri 'change' yaptıkları tespit ettikleri 6 şüpheliyi 6 farklı adreste gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 9 farklı ilde olduğu belirlenen ve üzerlerinde 'change' yapıldığı tespit edilen 18 araca ise el konuldu. Araçlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği otoparkına çekilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen otomobillerin toplam piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Zanlılardan üçü tutuklandı

Yakalanan şahsılardan İ.Ö., Ö.Ö. ve R.Ö. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden T.I. ve F.Ş. serbest bırakılırken, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vekalet ile çok sayıda oto alım satımı yaptıkları öğrenildi

Zanlıların, temin ettikleri ağır hasarlı otolara ait kimlikleri çalıntı, hacizli ve yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği aynı model araçlara değiştirdiği, bu araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara sattıkları, kendilerini ve yakınlarının üzerinden vermiş oldukları vekaletlerle çok sayıda oto alım satımı yaptıkları tespit edildi.