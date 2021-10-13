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Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı - Son Dakika

Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı

13.10.2021 09:16

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması için yaptığı kazıda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. İncelemeden sonra kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yaptığı yol çalışması kapsamında kemiklere rastlandı. İş makinesi ile yapılan çalışma durdurularak, polise haber verildi.

İNSANA AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Gelen polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler ile kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakıp Sabancı Bulvarı, Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı - Son Dakika
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