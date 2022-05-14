Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika
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Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada

14.05.2022 16:10

Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada Başkentte bir sebze deposuna giren hırsızın önce depo önündeki aracın kapısını açtığı ardından depo kapısının camını kırarak içeri girdi.

Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada

ANKARA - Başkentte bir sebze deposuna giren hırsızın önce depo önündeki aracın kapısını açtığı ardından depo kapısının camını kırarak içeri girdi. Hırsızın depo içerisindeki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan iş merkezindeki sebze deposunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 8 Mayıs'ta gerçekleşen hırsızlık olayında, iş merkezinde kimsenin olmamasından dolayı rahat tavırlarla depoya giren hırsızın dükkanın kapısını kırması ve içerdeki rahat tavırlarla yağmaladı. Hırsızın depodan yaklaşık 3 bin TL'lik malzeme çaldığı öğrenilirken, hırsızlık anına ait görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızın tatil gününde dükkana girdiğini belirten depo çalışanı Asuman Ülgen, "Olay, Pazar günü saat 9 sıralarında yaşandı. Dükkanın kapısının camını kırarak içerdeki meye ve sebzeleri çalmış. Kapının önündeki ticari aracın kapısını açıp demir çubuk almış, onunla kapı açmaya çalışmış" ifadelerine yer verdi.

Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada
Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada
Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada
Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika


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