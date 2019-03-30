Son Dakika Haberleri: Başkent'te Sebze Yüklü Kamyon Hurdaya Döndü

Başkent'te Sebze Yüklü Kamyon Hurdaya Döndü

1 saat önce

Başkent'te sebze yüklü kamyon hurdaya döndüANKARA - Ankara'da sebze yüklü kamyon, şoför Mahmut Toksoy'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarparak parçalara ayrıldı.

Başkent'te sebze yüklü kamyon hurdaya döndü

ANKARA - Ankara'da sebze yüklü kamyon, şoför Mahmut Toksoy'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarparak parçalara ayrıldı. Toksoy, kazada şans eseri hafif yaralı şekilde kurtuldu.
Olay, saat 04.00 sularında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Bulvarı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine giden Mahmut Toksoy idaresindeki 06 AJ 8296 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Podium AVM önündeki alt geçit girişinde bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen kamyonun kasası koparak sürüklenirken, içerisindeki sebzeler de yola savruldu. Kazada, sürücü Toksoy ise kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kabin içerisine sıkışan sürücü Toksoy, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı tek yönlü ulaşıma kapandı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'i 92-87 Mağlup Etti Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlu Yusuf'a Yapılanlarla İlgili Konuştu: Ahlak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 07:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Sebze Yüklü Kamyon Hurdaya Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]