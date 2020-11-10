Başkent'te şeffaf panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak - Son Dakika

Başkent'te şeffaf panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak

10.11.2020 11:41
Başkent'te şeffaf panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz 'şeffaf kabin' uygulamasına ilgi giderek artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz 'şeffaf kabin' uygulamasına ilgi giderek artıyor. EGO Genel Müdürlüğü son olarak 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplum sağlığının korunması amacıyla Başkent'te başlattığı şeffaf panel uygulaması yoğun ilgi görüyor. Kent genelinde bugüne kadar çok sayıda taksi, dolmuş, özel servis aracı ile EGO ve Özel Halk Otobüslerine takılan şeffaf kabin ücretsiz monte ediliyor. EGO Genel Müdürlüğü son olarak gelen talep doğrultusunda 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı işlemini başlattı.

Toplu ulaşımda korucuyu önlemler

Şeffaf kabin montaj işlemleri kapsamında bugüne kadar toplam bin 450 EGO otobüsünden bin 250 EGO otobüsüne şeffaf kabin uygulaması yapıldı.

Toplu ulaşımda koruyucu önlemler almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan EGO otobüsleri ile Raylı Sistemlerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına öncelik verirken bir yandan da özel toplu taşıma araçlarında şeffaf kabin uygulamasını hayata geçirmeyi sürdürüyor. EGO otobüslerinde sürücü bölümüne yerleştirilen şeffaf panel ile yolcu ve şoför arasındaki temasın mümkün olabildiğince en aza indirilmesi hedefleniyor.

İl umumi hıfzıssıhha kurulu kararları uygulanıyor

Günde ortalama 50 otobüse uygulanacak olan şeffaf kabin uygulaması sayesinde hem vatandaşların hem de sürücülerin güvenli ulaşım sağlamalarını amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şu bilgileri verdi:

"EGO Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar birçok uygulamamız oldu. İlk önce dezenfektan ve maske dağıtımı ile başladık. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafeyi anlatan çıkartmaları otobüslere yapıştırdık ve şeffaf kabin uygulamasına da devam ediyoruz. Ağustos ayında çıkan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına istinaden özel toplu taşıma araçlarından da talepte bulunan 125 araca şeffaf kabin yapımına başlandı, en kısa sürede tamamlanacak." - ANKARA

Toplu Taşıma, Başkent, Ankara, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te şeffaf panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak - Son Dakika


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