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Başkent'te şehit ateşi düştü

7 saat önce

Hakkari'nin Davuş Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Başkent'te şehit ateşi düştü, System.String[]

Hakkari'nin Davuş Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.


Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Duymaz'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde babası Arif Duymaz'ın evinin bulunduğu sokak şehadet haberinin ulaşmasının ardından Türk bayrakları ile donatıldı. Sincan Belediyesi Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin memleketi olan Yozgat'ta defnedileceği bildirildi. - ANKARA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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