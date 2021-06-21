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Başkent'te sel ekinler vurdu - Son Dakika

Başkent'te sel ekinler vurdu

21.06.2021 18:39

Başkent'te sel ekinler vurdu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası sel tarlalardaki ekinleri vurdu.

Başkent'te sel ekinler vurdu

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası sel tarlalardaki ekinleri vurdu.

Nallıhan'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Emremsultan köyündeki tarlalarda ekinler yan yattı. İlçenin tamamında etkili olan yağış sonrasında derelerden taşan sel tarlalara girdi. Pek çok arpa ve buğday tarlasında tahribata yol açan sel cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başkent'te sel ekinler vurdu
Başkent'te sel ekinler vurdu
Başkent'te sel ekinler vurdu
Başkent'te sel ekinler vurdu
Başkent'te sel ekinler vurdu

Nallıhan, Ankara, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te sel ekinler vurdu - Son Dakika


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