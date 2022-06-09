Başkent'te sel felaketi! Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan vatandaş son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Başkent'te sel felaketi! Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan vatandaş son anda kurtarıldı

09.06.2022 10:35

Ankara'da 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle ev ve caddelerde su baskınları yaşandı. Keçiören ilçesinde sele kapılan bir vatandaşın ise yol kenarında bekleyen kişiler tarafından kurtarıldığı anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Ankara'da 2 günden beri etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen su baskınları nedeniyle bazı vatandaşlar yaralandı, kimileri ise ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı.

SON ANDA KURTARDILAR

Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı, araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti. Keçiören'de selde sürüklenen kişiyi yol kenarında bekleyen vatandaşlar kurtardı. Suyun hızına kapılan kişi, yardım elini tutmasıyla suyun içinden çıkabildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu. Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yüzünden Polatlı'da soğan ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Özellikle, Şeyhali köyünde sel etkili oldu.

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Çankaya, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'te sel felaketi! Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan vatandaş son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te sel felaketi! Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan vatandaş son anda kurtarıldı - Son Dakika
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