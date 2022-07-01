Son Dakika | Başkent'te sel felaketinin boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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Son Dakika | Başkent'te sel felaketinin boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

01.07.2022 12:19
Son Dakika | Başkent'te sel felaketinin boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

Son dakika haber: Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde dün akşam genç bir kadının hayatını kaybettiği sel felaketinin boyutu günün aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde dün akşam genç bir kadının hayatını kaybettiği sel felaketinin boyutu günün aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı.

Keçiören'e bağlı Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele sebep oldu. Suların bastığı bir binanın kot katında bulunan dairede Buse Nur Doğanay (21) isimli kadın hayatını kaybetti. Doğanay'ın düğüne gideceği için kıyafetini değiştirmek istemesi nedeniyle daireye girdiği iddia edildi.

"SALONDAN MUTFAĞA SU GELDİ"

Yaşananları anlatan Buse Nur Doğanay'ın komşu su Filiz Ceylan, yağmurun hiçbir zaman bu seviyeye çıkmadığını söyleyerek, "Takip ediyordum. Her zaman oluyor ya bu yağmur yağdığında ama bu kadar bu seviyeye çıkmamıştı. Şuradan yağmuru takip ederek oturuyordum. Buradan su taştı, gördüm dedim ki 'herhalde kapıdan içeri sızdırır', ona da razıyım. Öyle düşünürken bir gümbürtü salondan çerçeveyi söküp indirdi. Salondan mutfağa su geldi. Kızım panik yaptı, 7 yaşında küçük kızım. Onu sakinleştirdim, ben de panik yaptım ama bir an önce dışarı çıkmak istedim" dedi.

"YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORDU"

Buse Nur Doğanay'ın yardım çığlıklarını duyduğunu anlatan Ceylan, "Hemen dışarıya çıktım, kapıyı açmamla eşim aradı dedi ki, 'Buse aşağıdaymış, Metin Bey'i gördüm aşağıda kız varmış dedim.' Adamcağız hemen koştu kapıya, su yarım metreydi kapıda. Arkadan da buradan da su basınç yapınca kapı açılmadı. Yardım edin diye bağırıyordu. 'Panik yapma' demeye başladım. O an birden su seviyesi yükseldi. Biz de merdivenlerden nasıl çıktık anlamadık. Hepimiz suya battık. Biz bir numaranın mutfak camından dışarıya çıktık. Saçını yaptırmışlar, hepsi abiyeyle gelmişler. Askısı kopmuş, onu dikmek için eve gelmiş. Belki gelmese yaşanmayacak" dedi.

Doğanay ailesinin daireye 2 ay önce taşındıkları öğrenildi.

(Ahmet Furkan Gülap - Mert Cerrahoğlu - Doğukan Gürel/İHA)

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Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Başkent'te sel felaketinin boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı - Son Dakika

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